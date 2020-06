Juventus, Sarri: "Pjanic col Bologna? Decido domani. Ramsey solo a gara in corso"

Commentando la notizia riguardante un presunto litigio fra Maurizio Sarri e Miralem Pjanic, definita dallo stesso tecnico come “una delle più grosse bufale della stagione”, l’allenatore bianconero ha parlato del possibile utilizzo del bosniaco dal primo minuto contro il Bologna: “Una delle più grandi bufale della stagione. Ci parlo molto, è uno di quelli con cui ho maggior confronto dialettico e e uno di quelli con cui ho un rapporto migliore. Non so da dove sia venuta fuori. In Coppa Italia ha fatto come la squadra, ha iniziato bene e poi si è spento durante la gara. Come la squadra, non ho visto niente di particolare rispetto agli altri. Per domani vediamo come reagirà fisicamente e poi decideremo. In questo momento non abbiamo tantissime soluzioni. Khedira è fuori e Ramsey ha fatto solo 2-3 allenamenti, lo vedo a gara in corso e non sui 90 minuti ma vediamo cosa diranno i medici”.

