Juventus, Sarri: "Pjanic sarà tranquillo. Arthur? Qualcuno dello staff lo studierà"

vedi letture

Intervenendo in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Genoa, il tecnico della Juventus Maurizio Sarri parla così dello scambio tra Pjanic e Arthur, iniziando dallo stato d'animo del bosniaco, già ceduto al Barcellona: "Penso sarà tranquillo, andrà a giocare in un altro grande club. Può essere contento di questa soluzione, di lui sono tranquillo: ragazzo serio, la possibilità che non ci dia il massimo non la vedo".

Arthur?

"Stiamo parlando di due ragazzi che devono giocare ancora due mesi con i loro club. Io ho da giocare partite importanti, non mi va di perdere energie dietro il mercato che non mi dà gusto. L'opinione pubblica negli ultimi anni si è appassionata al mercato perché se ne parla molto, bisognerebbe farla appassionare anche al calcio. Lasciamo la valutazione per il momento, qualcuno dello staff lo studierà fino in fondo per essere pronti quando arriverà questo ragazzo".