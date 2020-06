Juventus, Sarri prepara la sfida da ex: mercoledì in palio il primo trofeo del 2020

Domenica di lavoro, al mattino, per la Juventus. Sarri comincia a preparare il match contro la sua ex squadra: il Napoli. E i bianconeri hanno tutta la volontà di riscattare la sconfitta del San Paolo dello scorso 26 gennaio in campionato. La sosta forzata causa Coronavirus ha azzerato gli equilibri, la Juve vista con il Milan è decisamente lontana dalla sua migliore espressione ma non vuole certo rimandare l’appuntamento con il suo primo trofeo della stagione sotto la guida di Sarri, specie dopo aver mancato la Supercoppa a dicembre. Servirà grinta e determinazione, oltre che impeccabile organizzazione di gioco intorno alla stella, Cristiano Ronaldo. Il portoghese, dopo il palo colpito su calcio di rigore venerdì sera, vuole assolutamente tornare presto a riassaporare il gusto del goal: quale migliore occasione di una finale che mette il palio il primo trofeo del 2020.