© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria sull’Inter: "Dybala ha giocato dall'inizio perché sta bene. Ho lasciato a Higuain uno spezzone di partita che ha sfruttato meglio".

Come mai solo per pochi minuti per il tridente Dybala-Cristiano Rondalo-Higuain? "In quel momento la partita era nelle nostre mani, non volevo un punto e volevo provarle tutte. Poi Dybala cominciava a dare segnali di stanchezza e Brozovic stava toccando troppi palloni, quindi abbiamo preferito non rischiare Ramsey e far entrare Bentancur".

Quanto siete vicini alla miglior Juventus? "Dal punto di vista caratteriale è stata una prestazione di grande livello, buona da quello qualitativo. Mi piace pensare che abbiamo ancora margine. Ora vediamo come reagiamo alla vittoria".