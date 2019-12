Juventus, Sarri: "Primo tempo senza testa, poi 40 minuti di buon livello"

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il pareggio interno contro il Sassuolo, l'allenatore della Juventus Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Mi aspettavo che il Sassuolo facesse una partita così perchè è nelle loro caratteristiche. Poi ci siamo messi in difficoltà da soli, abbiamo fatto un primo tempo senza testa. Ogni volta che perdevamo palla eravamo aperti. Abbiamo fatto un primo tempo senza applicazione e con poche energie dal punto di vista caratteriale. Passati in svantaggio abbiamo avuto 40 minuti di buon livello e potevamo anche chiuderla la partita. Come sempre la gara post Champions è difficile proprio per la mancanza di energie nervose e menali e nel primo tempo ci siamo caduti in pieno".

Dybala, Higuain e Ronaldo in svantaggio. Poi sul pareggio ha riportato più equilibrio?

"Quando la reazione è stata veemente non è stato un problema. Appena il Sassuolo ha ripreso il palleggio si è visto il problema. Allora abbiamo riequilibrato mettendo Ramsey".

Qualche passaggio sbagliato di troppo?

"Gli errori tecnici possono rientrare nel fattore 'poca testa' con cui abbiamo giocato. Poi erano errori tecnici perchè le nostre posizioni non erano quelle giuste e quindi non eravamo nelle condizioni di recuperare la palla persa".

Come ha visto Ronaldo?

"Io ho visto quello di cui parlavamo nell'ultima partita: un giocatore in netta crescita a tenuta e resistenza e che deve trovare brillantezza per essere al massimo".