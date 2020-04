Juventus, Sarri: "Primo viaggio dopo il lockdown? Roma per la finale di Coppa Italia"

Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri, ospite speciale del programma "A Casa Con La Juve", andato in onda sul canale YouTube del club, ha parlato anche di come sta vivendo questo periodo e delle cose da fare una volta che sarà terminato il lockdown: "In questo momento momento bisogna pensare che faremo l'estate giocando, dunque questo è il momento giusto per staccare. Mi sa che faremo quattordici mesi consecutivi".

Quale viaggio al termine della quarantena?

"Roma per la finale di Coppa Italia. E poi una città europea perché vorrà dire andare avanti in Champions".