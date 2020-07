Juventus, Sarri: "Qualcosa ci ha sbalzato via dal campo. Siamo spariti"

Intervenuto in conferenza stampa al termine della sconfitta per 4-2 subita contro il Milan, il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha rilasciato queste dichiarazioni: "La rimonta è ovviamente una conseguenza del nostro blackout. Nessuna squadra può farci tre gol in pochi minuti se la squadra continua a essere concentrata e in campo. E' successo qualcosa che ci ha sbalzato via dal campo per un quarto d'ora e questo ha reso possibile la rimonta dei rossoneri. Siamo spariti dal campo per un quarto d'ora e per loro è stato anche facile: ci hanno fatto gol azione su azione dal 63' al 66'".