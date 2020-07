Juventus, Sarri: "Ronaldo a secco? La sua voglia è fondamentale"

Sconfitta indolore per la Juventus in casa del Cagliari con la matematica del nono scudetto consecutivo già in tasta. Nel post partita, però, Maurizio Sarri si è soffermato sugli zero gol messi a segno da Cristiano Ronaldo nella gara della Sardegna Arena: "Cristiano era carico e voglioso di giocare e segnare. Era giusto che giocasse. E' entrato in campo con una voglia immensa di fare gol e forse questo lo ha portato a forzare qualche conclusione. Queste sue grandi capacità di concentrarsi sull'obiettivo sono positive, possono portare ad una scelta sbagliata su una singola azione, ma nel computo generale sono positive".