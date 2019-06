Juventus, Sarri sceglie il modulo: Cristiano Ronaldo come Hazard

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"L'idea di Maurizio: Cristiano come Hazard". Questo il titolo che il Corriere dello Sport propone nelle pagine interne in merito alla Juventus, con Sarri che inizierà la sua esperienza in bianconero e già pensa a come schierare l'ex Pallone d'oro.

Centrocampo a rombo o 4-3-3. Il tecnico ex Napoli e Chelsea dovrà decidere come far giocare la Vecchia Signora. In caso di rombo a centrocampo, CR7 potrà interpretare il ruolo di prima punta; qualora dovesse affidarsi al 4-3-3, Cristiano potrà spostarsi sull'esterno come ha fatto Hazard a Stamford Bridge.