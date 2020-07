Juventus, Sarri: "Scudetto dal sapore forte, non è stata una passeggiata"

Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha commentato così la vittoria dello scudetto ai microfoni di Sky Sport: "Ha un sapore forte, particolare. Vincere è difficile, questa squadra lo fa da tanti anni e diventa sempre più complicato e difficile. Nello sport non c'è niente di scontato, non è stata una passeggiata. È stato un anno faticoso, particolare, durissimo e ne siamo venuti a capo con due giornate d'anticipo. Il merito è del gruppo".

Ha lasciato per questo i calciatori in campo?

"Avevo paura della secchiata, ma l'ho presa ugualmente (sorride, ndr)".

Come sta Dybala?

"Verrà valutato domani. Le sensazioni ci portano a pensare a un problema muscolare".

Quanto conta una società del genere?

"Ronaldo e Dybala fanno la differenza, gran parte dello scudetto è merito loro. Ma c'è il presidente che è un grande personaggio, che ti sta vicino soprattutto nei momenti difficili; abbiamo dirigenti presenti ad ogni allenamento, con cui confrontarti tutti i giorni. Qui è sicuramente una componente importante quella dirigenziale".

Qual è la cosa positiva che ha trovato alla Juve?

"A livello di organizzazione la società credo sia tra le top europee, non potevo aspettarmi di meglio. Bisogna entrare in punta di piedi e poi cambiare gradualmente le cose che non vanno bene: non sarebbe intelligente fare il contrario".

Che difficoltà ha riscontrato?

"Far convivere certi giocatori che hanno le proprie caratteristiche e poi cercare di farli giocare insieme, non era scontato come si è visto negli anni scorsi. Perché alla fine Dybala e Ronaldo hanno giocato insieme, ma non sempre. Hanno caratteristiche particolari, pur essendo fuoriclasse assoluti, ma non è semplice farli convivere. Alla lunga ce l'abbiamo fatta".

Cosa avete perso durante la lunga sosta?

"Prima del lockdown, nell'ultima settimana, abbiamo dato sensazione di solidità che abbiamo perso dopo questi mesi di stop. Ma è successo a tutte le squadre di allungarsi, c'erano componenti fisiche e mentali che portavano a questo. Non è stato semplice, se la squadra trova più ordine ha ampi margini di miglioramento".

Quando vi siete parlati, lei e i calciatori, c'è stata la svolta?

"È una mistificazione questa. Dove son stato ho sempre avuto confronti con i calciatori, in cui si possono ricercare miglioramenti".

Adesso arriva il bello o arriva il difficile?

"Farei anche a meno di pensarci questa sera. Una notte di soddisfazione vorrei passarla, come vorrei la passassero tutti i calciatori. Con la Champions arriva il bello e il difficile, vedremo come ci arriveremo".

Le sensazioni dopo un anno?

"Il primo giorno, quando entri, vedi campioni. Dopo un anno vedi i ragazzi e le persone. Non vedi più solo i fuoriclasse".