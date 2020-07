Juventus, Sarri si gioca tutto: tra il confronto con i senatori e l'ombra di Pochettino

Con il campionato e la Champions League Maurizio Sarri si giocherà il suo futuro alla Juventus. A riportarlo è il Corriere dello Sport, secondo cui però in casa Juventus al momento nessuno intende prendere in considerazione un piano B. Arrivano varie voci, da quella dall'Inghilterra su Mauricio Pochettino all'indiscrezione su Andrea Pirlo, ma si tratta solo di suggestioni. Entrambe le piste sono complicate, così come quelle che porterebbero a Zinedine Zidane e Pep Guardiola, che probabilmente resteranno in sella rispettivamente a Real Madrid e Manchester City. Il quotidiano parla anche di un confronto che sarebbe avvenuto tra Sarri e i senatori dopo la rimonta subita dal Sassuolo.