Juventus, Sarri: "Siamo felici di aver vinto il campionato più difficile della storia della Serie A"

E' stupito da tutto questo pessimismo che c'è nell'ambiente nonostante la vittoria dello Scudetto? E' una delle domande poste in conferenza sta a Maurizio Sarri, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro l'Olympique Lione - ritorno degli ottavi di finale di Champions League - ha risposto così: "Sono agnostico, non lo so. Non leggo niente, non guardo niente, mi riguarda poco. Siamo molto contenti di aver vinto il campionato più difficile della storia della Serie A per una serie di avvenimenti che ci sono stati. Siamo in un ambiente abituato a vincere e tutto viene attutito da questa abitudine, che non dovrebbe esserci perché la vittoria è sempre un evento straordinario".

