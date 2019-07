© foto di Federico De Luca

Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta in ICC contro il Tottenham: "Era una partita per noi difficile contro una squadra che sta giocando con questo gruppo da anni ed è stata difficile per il livello di preparazione fisica. Nel secondo tempo loro sembravano più rapidi e più esplosivi rispetto a noi ma è normale. Dobbiamo, se vogliamo giocare il nostro calcio, migliorare nel difendere in avanti perchè nella prima mezzora abbiamo difeso troppo attendisti e di conseguenza le ripartenze erano complicate. Nel secondo tempo abbiamo mosso la palla meglio, abbiamo fatto venti minuti di buona qualità dove abbiamo segnato un paio di gol. Siamo stati ingenui nelle palle perse e i tre gol sono arrivati da queste situazioni".