Juventus, Sarri sorride: tornano i terzini, Danilo e De Sciglio quasi ok

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultime sulla Juventus riportate da La Gazzetta dello Sport. Danilo e Mattia De Sciglio sono vicini al rientro: nei prossimi giorni la risposta per capire se ci saranno già per la sfida del week-end contro il Bologna, di sabato sera a Torino. Niente Douglas Costa, il brasiliano non tornerà prima della gara di martedì sera in Champions League contro la Lokomotiv Mosca.