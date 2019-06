Juventus, Sarri sta per liberarsi dal Chelsea: è sempre più vicino

Maurizio Sarri sembra sempre più vicino alla Juventus. Come riportato da Sky Sport, ieri il tecnico ha ribadito al Chelsea la propria volontà di tornare in Italia. Il club ha preso tempo, ma a breve dovrebbe arrivare l’ok. Intanto è arrivato a Madrid da Londra l’agente di Sarri, Fali Ramadani. L’emittente non ha dubbi: è questione di poco tempo e poi Sarri sarà il nuovo allenatore della Juventus.