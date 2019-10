Juventus, Sarri: "Stiamo segnando meno rispetto a quanto creiamo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria con la Lokomotiv Mosca, l'allenatore della Juventus Maurizio Sarri ha analizzato così la fase offensiva dei suoi in quest'avvio di stagione: "Abbiamo fatto 28 tiri oggi, diciamo che stiamo segnando meno di quanto creiamo però i nostri attaccanti stanno andando in gol con una certa regolarità. Questo ci lascia sereni".