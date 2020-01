© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus comincia anche il percorso stagionale in Coppa Italia (domani, alle 20.45, ospiterà l'Udinese). Alla vigilia del match, il tecnico bianconero Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa soffermandosi in particolare anche su Pjaca: "Se domani può fare uno spezzone? Non lo so, dipenderà dalle condizioni degli altri giocatori. Per Marko sarei contento perché ha grande potenziale ed è stato sfortunato. Era un nostro obiettivo quando ero al Napoli. Se si apre uno spazio per lui son contento".