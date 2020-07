Juventus, Sarri sul mercato: "Cambieremo qualcosa. Paratici sa benissimo come si fa"

Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha parlato dei programmi futuri dopo la vittoria dello scudetto ottenuta in seguito ai tre punti conquistati contro la Sampdoria: "La Juventus dovrà cambiare come ha fatto in passato, due-tre giocatori a stagione per il ricambio generazionale adeguato. Abbiamo giocatori d'esperienza ma anche giovani forti come De Ligt o Rabiot che sta crescendo in modo esponenziale, oppure Bentancur. Abbiamo già predisposto le basi ma uno o due giocatori l'anno penso che saranno cambiati con uno scambio che è già stato completato. E' un compito del direttore che a giudicare dai risultati degli ultimi anni penso che lo sappia fare tranquillamente".

