Juventus, Sarri sulla sfida al Lione: "In una settimana non si può andare sui massimi sistemi"

La sfida alla Roma sarà una prova generale per il Lione, ma in riferimento alla gara di Champions, Maurizio Sarri non si aspetta una Juventus completamente diversa: "In una settimana c’è tempo per fare stravolgimenti, bisogna essere attenti a recuperare energie nervose e fisiche e preparare la partita bene dal punto di vista tattico. Non è che si possa andare sui massimi sistemi in una settimana. In questo momento la testa è quella che ha vinto lo Scudetto, le condizioni mentali delle prossime due partite saranno differenti. Domani giocherà chi è nelle condizioni e chi non rischia nulla".

