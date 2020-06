Juventus, Sarri vara il 4-3-fantasia. In attesa del ritorno di Gonzalo Higuain

Non c'è il centravanti e allora meglio cambiare registro. Sarri non ci gira troppo intorno e, anche nella conferenza stampa tenuta alla vigilia della finale di Coppa Italia contro il Napoli, conferma che senza Higuain la sua squadra deve cambiare modo di giocare. In rosa non c'è un giocatore in grado di fare le veci del Pipita. Ci sono, certo, Cristiano Ronaldo e Dybala, ma hanno caratteristiche tecniche completamente differenti e non possono stazionare al centro dell'attacco come fa l'ex Napoli.

Meglio allora cambiare registro. Non dare troppi compiti agli attaccanti sperando di esaltare in questo modo le loro qualità tecniche. "Non diamo punti di riferimento a prescindere da chi giocherà al centro dell'attacco. Le posizioni valgono per la fase difensiva, le posizioni, quando attacchiamo, variano molto. Stiamo provando due soluzioni, vedremo domani con quale partire, ma non è detto che chiuderemo nello stesso modo", ha detto Sarri che contro il Milan ha schierato nel tridente offensivo Douglas Costa, Dybala e Cristiano Ronaldo. Un 4-3-fantasia da opporre agli avversari in attesa del ritorno di Gonzalo Higuain. E di un nuovo 9 che, nella prossima finestra di calciomercato, sarà obiettivo prioritario.

