Juventus, Sarri: "Vittoria importante su un campo difficile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri, ha parlato ai microfoni di JTV dopo la vittoria in rimonta sul Brescia:

"Siamo stati più confusionari nella rimonta col Verona, più puliti e più logici in questa partita. Siamo andati sotto contro una squadra in salute, in un campo difficile e non era semplice. Però lo abbiamo fatto con lucidità, abbiamo pareggiato bene, abbiamo creato tanto, perché mi sembra che ci siano stati tre salvataggi sulla linea. È una partita che potevamo vincere tranquillamente, ma andare sotto dopo 4 minuti è sempre complicato",

Che valore hanno questi tre punti?

È una vittoria importante perché sono tre punti importanti in un campo difficile. Probabilmente ci danno anche la consapevolezza di essere in crescita".

Cosa ha detto alla squadra nell'intervallo? La differenza tra primo e secondo tempo è stata notevole come qualità.

"Che stavamo accennando bene il palleggio, molto bene, quindi c'era la necessitò di proseguire a migliorarlo, senza andare in ansia, perché con un pizzico di qualità in più nel palleggio le palle gol sarebbero venute come logica conseguenza. E c'erano state anche nel primo tempo".

Ramsey le è piaciuto? Come ha interpretato quel ruolo?

"La squadra ha interpretato bene il modulo. Abbiamo deciso di cambiare in questi giorni perché siamo a corto di esterni offensivi e siamo numerosi come centrocampisti, di cui qualcuno offensivo, quindi abbiamo cercato di sfruttare quello che avevamo a disposizione in questo momento. Ci siamo creati una bella alternativa, un modulo bellissimo, affascinante, difficile nella fase difensiva, però può essere per noi un'alternativa interessante".