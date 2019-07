Juventus, Sarri vuole un colpo a centrocampo: obiettivo Eriksen

Fonte: tuttojuve.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nuova pretendente per Christian Eriksen. La Juventus vuole il centrocampista danese su espressa richiesta di Maurizio Sarri. Lo scrive Marca, svelando quindi una nuova pista di mercato per i bianconeri. Nonostante abbiano già firmato Aaron Ramsey e Adrien Rabiot - riferisce la testata spagnola - il nuovo allenatore sarebbe insoddisfatto e accoglierebbe con favore l'arrivo del giocatore del Tottenham in serie A. Sempre secondo Marca, la Juventus dovrà però fronteggiare la concorrenza di Atletico Madrid e Manchester United, anche se i Red Devils sembrano essere vicini a Milinkovic-Savic.