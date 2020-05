Juventus, scambi o prestito oneroso: ecco le strade per arrivare ad Emerson Palmieri

Emerson Palmieri resta in cima alla lista della Juventus per la fascia sinistra con il Chelsea che nelle ultime ore ha iniziato a parlare col Porto per arrivare ad Alex Telles utile proprio per sostituire l'eventuale partenza dell'italo-brasiliano. La richiesta dei Blues resta 30 milioni di euro, ma le vie per arrivare all'ok da parte dei londinesi sono diverse. Alex Sandro potrebbe essere utile per uno scambio, ma il suo valore è più alto del giocatore del club inglese. Altrimenti sta prendendo corpo l'ipotesi di inserimento di Adrien Rabiot, giocatore in uscita dai bianconeri che gradirebbe un approdo in Premier League. Infine l'ipotesi che piace più a Paratici, ovvero quella di arrivare a un'intesa tramite un prestito oneroso anziché un acquisto a titolo definitivo. A riportarlo è Tuttosport.