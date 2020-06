Juventus, scambio col Pisa: Loria va in Toscana, a Torino arriva Stefano Gori

Come da noi anticipato Stefano Gori diventa oggi un calciatore della Juventus, che spedisce invece Leonardo Loria, entrambi portieri, al Pisa: questa l'ultima operazione conclusa da Paratici, coi bianconeri che si dimostrano molto attenti anche al mercato di cadetteria e non solo. Stando a quanto rivelato da Sky, per i due sono già in corso le visite mediche.