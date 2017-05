Juventus, Schick si avvicina: bianconeri pronti a pagare la clausola

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Patrik Schick sempre più vicino alla Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport il giocatore della Sampdoria avrebbe scelto i bianconeri e subito dopo la finale di Champions la trattativa potrebbe chiudersi. I bianconeri sembrano essere sempre più intenzionati a pagare la clausola rescissoria da 25 milioni di euro, come fatto l'anno scorso con Higuain e Pjanic, mentre Ferrero spera di tenerlo per un'altra stagione in prestito. L'attaccante però vorrebbe trasferirsi fin da subito a Torino, per giocarsi le sue carte, avendo dimostrato in questa stagione di poter essere decisivo anche a gara in corso.