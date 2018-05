Juventus, sciagura terzini. Spinazzola ko, rimane solo De Sciglio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il gelido comunicato dell'Atalanta riguardo Leonardo Spinazzola ha effetti immediati sul mercato, ma della Juventus. La "lesione del legamento crociato anteriore e del menisco mediale" del ginocchio destro mette infatti fine definitivamente all'avventura dell'esterno viareggino in nerazzurro ma soprattutto costringe Marotta e Paratici ad un repentino cambio di programma per quanto riguarda il mercato degli esterni di difesa. Non sembrano esserci margini per un rinnovo con Lichtsteiner (che comunque gioca sull'altra corsia, a destra), mentre Asamoah ha da tempo trovato l'accordo con l'Inter. Per Darmian c'è un interesse concreto ma che non è ancora sfociato in un'offerta, mentre con Alex Sandro i rapporti non sono ai massimi storici e si continua a parlare di offerte non rifiutabili dall'estero. Se davvero anche il brasiliano decidesse di partire, il parco terzini si ridurrebbe al solo Mattia De Sciglio, reduce da una stagione positiva sì, ma con quattro infortuni all'attivo (per tacere di Howedes). Superfluo aggiungere che è prioritario intervenire sul mercato quanto prima per coprire le spalle, e le fasce, ad Allegri o a chi verrà dopo di lui.