Juventus, scout a Monaco per studiare il gioiello Gedson Fernandes

In occasione del match ieri tra Bayern Monaco e Benfica, sono stati segnalati diversi osservatori all'Allianz Arena. Stando a Sportmediaset, anche quelli bianconeri hanno assistito alla gara per tenere d'occhio Gedson Fernandes, 19enne centrocampista centrale del Benfica che ha già debuttato con la nazionale maggiore del suo paese e che in patria considerano il difensore del futuro. Per lui il Benfica chiede 15 milioni di euro e la Juventus è pronta ad anticipare la concorrenza per portarlo a Torino.

