La Juventus manderà degli osservatori per Porto-Benfica. Il principale obiettivo è Ruben Dias, difensore centrale che in Portogallo è oramai titolare della nazionale. Possibile che nell'affare rientri anche Marco Pjaca. Poi ci sono Joao Felix, Gedson, Florentino e Eder Militao, tutti interessanti in ottica Juve, spiega Tuttosport.