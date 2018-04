Juventus, se arriva un top player in attacco Mandzukic può lasciare

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport oggi in edicola, qualora la Juventus in estate dovesse riuscire a mettere le mani su un top player per rinforzare l'attacco (Griezmann il sogno, Martial il primo indiziato) sarebbe praticamente scontata una partenza tra quelli attualmente in rosa. Il primo indiziato, si legge, è Mario Mandzukic, attaccante croato 31enne sempre meno intoccabile per mister Allegri.