Juventus, se parte Higuain c'è la tentazione Lewandowski

Icardi al posto di Higuain? No, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Juventus ha in mente un altro nome qualora il Pipita dovesse lasciare. Stiamo parlando di Robert Lewandowski, attaccante polacco che ad agosto compirà 30 e che scalpita per lasciare il Bayern Monaco. Il club bavarese non ha bisogno di soldi perché ha un fatturato pazzesco (640 milioni nel 2016-17), ma di fronte alla prospettiva di cedere un trentenne con una valutazione clamorosa (richiesta iniziale 100 milioni, per 80-90 può partire; sarebbe una plusvalenza pazzesca) o avendo in cambio un sostituto adeguato, certi discorsi potrebbero cambiare.