Juventus, segnali positivi da Raiola per Matuidi: si può chiudere a 20 mln

L'arrivo di Neymar al PSG porterà all'inevitabile addio di alcuni giocatori dal club francese. Uno di questi sarà Blaise Matuidi, cercato a lungo dalla Juventus. Il centrocampista è in cima alle preferenze dei bianconeri che però per ora non vogliono accelerare perché stanno cercando altre alternative. Da Mino Raiola però, secondo quanto riporta Premium Sport, sono arrivati segnali positivi perché ora il PSG è pronto ad abbassare il prezzo e se la Juve vorrà velocizzare l'affare, si potrà chiudere ad una cifra sui 20 milioni di euro più bonus.