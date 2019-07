Juventus, segnali su De Ligt da Tadic: "Ci mancherà moltissimo"

© foto di Giacomo Iacobellis

Dusan Tadic ha parlato di Matthijs de Ligt. L'attaccante serbo, dal centro dall’allenamento dell'Ajax, ha dichiarato in merito: «Volete sapere se ho parlato con Matthijs dei problemi relativi al suo trasferimento alla Juventus? No, non proprio. Finché è un giocatore dell’Ajax, darà tutto. È grande e spero che rimanga. Se ciò non è possibile, ci mancherà moltissimo, proprio come De Jong». Tadic, al contrario dei due giocatori citati, si è recentemente legato ai lancieri fino al 2026.