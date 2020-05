Juventus, semaforo giallo per Arthur: i prossimi 10 giorni saranno decisivi

La Juventus aspetterà fino alla fine del mese di maggio il sì di Arthur che se non dovesse arrivare farebbe saltare l'affare con il Barcellona costringendo Paratici a guardarsi intorno per trovare un'alternativa al futuro di Pjanic. Al momento il semaforo è giallo, un passo avanti rispetto al no deciso di qualche settimana fa, ma ancora lontano dal semaforo verde che potrebbe chiudere la maxi operazione. Nessuno si sbilancia sul finale ma i prossimi giorni saranno decisivi, altrimenti la Juve si butterà su altri profili come Jorginho. A riportarlo è Tuttosport.