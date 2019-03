Juventus sempre su Marcelo: il ritorno di Zidane potrebbe non bastare

© foto di Federico Gaetano

La restaurazione di Zinedine Zidane potrebbe non bastare a Marcelo, terzino sinistro del Real Madrid che è stato più volte accostato alla Juventus negli scorsi mesi. La presenza di Cristiano Ronaldo in bianconero sarebbe un gancio molto forte per il brasiliano. Zizou però avrebbe chiesto la sua permanenza come condizione necessaria per accettare l'offerta merengue. A spiegarlo è Tuttosport.