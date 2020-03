Juventus sempre vigile su Haaland ma ci sono anche Man United e Tottenham

Nonostante il suo trasferimento al Borussia Dortmund durante il mercato invernale, il futuro di Erling Haaland potrebbe non essere in Germania. Sono diverse infatti le squadre che continuano a monitorare l'ex attaccante del Salisburgo come la Juventus, che non ha mai smesso di osservarlo con attenzione. Inoltre anche il Manchester United di Solskjaer e il Tottenham di José Mourinho sarebbero molto interessati ad Haaland e in estate potrebbe sferrare il loro attacco sfidando proprio i bianconeri.