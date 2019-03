Juventus, senti De Ligt: "Al mio futuro ci pensa Raiola"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Matthijs de Ligt, talento dell'Ajax da tempo nel mirino della Juventus, è stato intervistato da Tuttosport: "La sfida di Champions con la Juventus? Siamo giovani, abbiamo giocatori di qualità e sulla Juventus ci sarà più pressione che su di noi. Ci crediamo, ma sappiamo che sarà difficile perché la Juve è una grande squadra. CR7? Cristiano è uno dei migliori al mondo e senz'altro la Juventus con lui è più forte. Però confrontarsi con un top come lui è sempre affascinante. Ho affrontato Cristiano Ronaldo con la Nazionale, è stata dura: però ho un bel ricordo, personalmente era stata una partita positiva. Mi piace tantissimo Chiellini, è uno dei migliori in assoluto a difendere. Fortissimo. Apprezzo anche Bonucci. Per un giovane come me sono entrambi due modelli a cui ispirarsi. Il mio futuro? Non c'è solo la Juventus, ci sono anche altri club. Vedremo al momento giusto, ora sono solo focalizzato sull'Ajax. Raiola? Ci incontrammo nel 2017, era gennaio. Mino disse che mi voleva con lui perché mi stimava e aveva molta fiducia nelle mie potenzialità. Conoscevo già la sua importante reputazione, ci ho pensato un po' e poi ho accettato. E sono molto contento della scelta. Ci pensa lui al mio futuro".