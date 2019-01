Juventus, senti De Ligt: "Non lascerò l'Ajax nel mercato di gennaio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Matthijs De Ligt, 19enne capitano dell’Ajax ed obiettivo ormai da tempo del mercato della Juventus, ha annunciato alla tv olandese Nederlandse Omroep Sticting che non lascerà i Lancieri almeno fino alla fine di questa stagione: "Non ho paura di fare il salto di qualità, ma non voglio lasciare l'Ajax in questa sessione di mercato. Abbiamo trofei da conquistare e tutti noi dobbiamo restare in squadra per portare il nostro club al successo". Sul giocatore, oltre ai bianconeri, ci sono big del calcio europeo come Barcellona, Paris Saint-Germain e Bayern Monaco.