Il tecnico dell'Arsenal, Unai Emery, ha parlato dopo la vittoria in Premier League contro il Fulham (4-1), rispondendo anche ad una domanda relativa al futuro di Aaron Ramsey, 28enne centrocampista da tempo nel mirino della Juventus: "Quale sarà il futuro di Ramsey? L'unica cosa che posso dire è che ad oggi lui fa parte della nostra rosa. Se potrà partire in questo mercato di gennaio? Ora penso alla prossima partita, lui sarà sicuramente con noi". Ramsey, in scadenza di contratto, ieri sera ha fatto il suo ingresso in campo al 75' segnando la rete del 3-1 per i Gunners.