Juventus, senti Rabiot: "Serie A? In futuro può essere un'idea"

© foto di Johnny Fidelin/Icon Sport

"Se posso trasferirmi in Serie A? In futuro può essere un'idea, certo. Ora però io sto bene a Parigi". Così Adrien Rabiot, centrocampista del Paris Saint-Germain, al termine dell'allenamento con la squadra parigina ha così risposto alla domanda sul suo futuro ai microfoni di Sky Sport. Il centrocampista francese è un'idea della Juventus per queste ultime settimane di calciomercato.