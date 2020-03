Juventus, senza Euro2020 Cristiano Ronaldo sarà tutto di Sarri. Obiettivo chiaro

L’ufficialità del rinvio dell’Europeo sgombra ulteriormente di impegni la stagione calcistica di Cristiano Ronaldo, una volta che sarà stato spazzato via l'incubo Coronavirus che adesso copre ogni colore calcistico e sportivo in genere. Senza la possibilità di difendere il titolo europeo conquistato nel 2016, Cristiano punterà con ancora maggior determinazione il “suo” trofeo, la Champions League. Lo evidenzia quest'oggi Tuttosport, spiegando che in questi giorni il portoghese sta lavorando duro a Madeira, non conoscendo ancora la data di rientro alla Continassa.