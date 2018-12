© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus senza rivali, almeno in Italia: una classifica Opta evidenzia come i bianconeri abbiano conquistato il maggior numero di punti nell'anno solare considerando i primi cinque campionati europei. Ben 101, undici in più di un'altra dominatrice in patria come il PSG, poi con 88 ecco Manchester City e Liverpool, mentre il Napoli si è fermato a 87.