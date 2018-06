Juventus, serve l'accelerata per Golovin per battere il Chelsea

© foto di Imago/Image Sport

Aleksandr Golovin è uno dei principali obiettivi del mercato della Juventus e come riporta il Corriere della Sera il club bianconero dovrà cercare di accelerare per non farsi beffare dal Chelsea. Il club inglese prepara infatti l'offerta per il CSKA e la Vecchia Signora dovrà rispondere, sapendo che i moscoviti hanno già rifiutato la prima proposta da 18 milioni di euro.