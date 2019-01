© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus potrebbe lasciar partire Leonardo Spinazzola, terzino-esterno classe 1993 che vorrebbe partire in prestito per giocare di più: come riporta il Corriere dello Sport, però, i bianconeri dovranno prima trovare un sostituto, da acquistare magari a condizioni vantaggiose. I nomi sul taccuino di Paratici restano sempre quelli di Emerson Palmieri del Chelsea e di Matteo Darmian del Manchester United, giocatori che, nei club di appartenenza, non stanno trovando molto spazio.