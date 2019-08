Juventus, sette giocatori in esubero. Higuain pesa 31 milioni

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Gazzetta dello Sport fa il punto sugli esuberi della Juventus. Come annunciato da Maurizio Sarri sono sei i giocatori da tagliare. I giocatori cedibili sono anche di più e vengono evidenziati i costi di sette elementi in uscita, fra ammortamento e ingaggio lordo. A bilancio la spesa più importante è quella relativa a Gonzalo Higuain con 31.2 milioni, di cui 18,2 di ammortamento e 13 di stipendio lordo. Seguono Dybala con 18,1 e Matuidi con 14,6. Fuori dal podio Mandzukic (12,7). Impatto decisamente minore per Pjaca (8,2), Perin (7) e Rugani (5,8).