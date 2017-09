Juventus, settembre impegnativo: martedì al Camp Nou, il 23 c'è il derby

© foto di Insidefoto/Image Sport

Archiviato il mercato e la settimana dedicata alle Nazionali, si torna a pensare ai club e al campionato, ma non solo. A settembre irrompe infatti la Champions League nel programma delle grandi d'Europa e il calendario della Juventus è particolarmente impegnativo: tra tre giorni la sfida al Chievo Verona all'Allianz Stadium, martedì invece tocca all'esordio nella competizione continentale e si va al Camp Nou di Barcellona.

Tris di gare in Serie A tra il 17 e il 23 settembre: trasferta al Mapei Stadium il 17 settembre e doppia sfida interna molto interessante. Prima la sentitissima, per i viola, gara contro la Fiorentina, mentre nell'ultimo weekend di settembre tocca al Derby della Mole. Dulcis in fundo, la seconda giornata del girone di Champions: sarà l'esordio in casa, contro l'Olympiacos. Ad ottobre sarà tempo per i primissimi bilanci in entrambe le competizioni.

9 settembre - Juventus-Chievo (Serie A)

12 settembre - Barcellona-Juventus (Champions League)

17 settembre - Sassuolo-Juventus (Serie A)

20 settembre - Juventus-Fiorentina (Serie A)

23 settembre - Juventus-Torino (Serie A)

27 settembre - Juventus-Olympiacos (Champions League)