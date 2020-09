Juventus, settimana chiave per Suarez: prima l'esame e poi l'accordo col Barcellona

Nella giornata di ieri il nome di Edin Dzeko è tornato a rimbalzare negli ambienti bianconeri dopo un like dell'attaccante a Leonardo Bonucci. Il giocatore lascerebbe la Roma solo per la Juventus, ma l'operazione è molto complicata per costi e necessità dei giallorossi di trovare un sostituto all'altezza. Per questo il favorito resta Luis Suarez, che sta studiando l'italiano per prendere la cittadinanza e che giovedì prossimo alle 10 potrebbe sostenere l'esame all'Università per Stranieri di Perugia per mettere un tassello decisivo sulla strada che potrebbe portarlo a Torino. Se dovesse passare l'esame, Juve e Barcellona potrebbero concentrarsi sull'accordo per la risoluzione, che spalancherebbe le porte dell'Allianz Stadium all'attaccante uruguaiano. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.