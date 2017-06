Juventus, sfida al Chelsea per Bernardeschi: il giocatore vuole Torino

© foto di Federico Gaetano

Sfida Juventus-Chelsea anche per Federico Bernardeschi. Secondo quanto riportato da Tuttosport, oltre alla vicenda legata ad Alex Sandro i due club sono pronti a darsi battaglia anche per il gioiello della Fiorentina, che lascerà al 100% i viola durante l'estate. La volontà del giocatore è quella di trasferirsi alla Juve, ma il club gigliato intende cederlo al miglior offerente e per questo non sarà facile per Marotta battere i Blues. Il club campione d'Italia è pronto a mettere sul piatto 40 milioni di euro, magari aggiungendo anche il cartellino di Rincon, mentre il Chelsea potrebbe anche offrire di più, per cercare di convincere la Fiorentina e cederlo all'estero. In questi casi la volontà del calciatore è però quella che spesso risulta essere decisiva e la Juve punta proprio su questa per portarlo all'ombra della Mole.