© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sarà scontro totale tra Juventus e Real Madrid sul mercato. Secondo Sportmediaset, i due club sono pronti a darsi battaglia per tre gioielli in uscita dalla Roma: Zaniolo, Manolas e Pellegrini sarebbero infatti sull'agenda di entrambe le società. Gli ultimi due, in particolare, hanno una clausola rescissoria che permetterebbe di bruciare la concorrenza e le resistenze giallorosse.