Juventus, sfida all'Inter per Cancelo. Marotta fiuta l'affare col Valencia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Derby d'Italia sul mercato. Se l'Inter ha praticamente definito l’ingaggio a costo zero del bianconero Asamoah, per il quale è pronto un triennale da 3,5 milioni, la Juve vuole soffiare ai nerazzurri Joao Cancelo, vecchia fiamma della Signora. C’è anche lui tra i principali candidati a rilevare la pesante eredità che lascerà a destra Lichtsteiner. Il club di Suning non è affatto sicuro di potersi permettere il riscatto dell’esterno portoghese, e la scadenza del prestito, fissata per il 31 maggio, obbligherebbe l’Inter a inserire l’esborso sul bilancio della stagione attuale. In caso di dietrofront nerazzurro - scrive il Corriere di Torino - l’ad Marotta andrebbe subito a riallacciare i fili della trattativa con il Valencia, un club amico dei bianconeri come dimostrano i recenti sbarchi al Mestalla di Zaza e Neto.