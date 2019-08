Niente Juventus per Juan Miranda. Secondo quanto riportato dalla Bild il terzino sinistro del Barcellona avrebbe dato la parola allo Schalke 04 per il trasferimento in Germania. La formula sarà quella del prestito con diritto di riscatto. A conferma dell'imminenza del trasferimento è la mancata convocazione per la partita con il Barça B.